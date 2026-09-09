Полиция бьет тревогу: свердловчан обманывают при покупке автомобилей в интернете

09 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Полиция бьет тревогу: свердловчан обманывают при покупке автомобилей в интернете

Свердловские полицейские фиксируют тревожную тенденцию: за последнее время большое количество жителей региона стали жертвами мошенников при попытке приобрести автомобиль через интернет. Сумма причиненного им ущерба исчисляется миллионами рублей. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, желание купить иномарку по привлекательной цене сыграло злую шутку с жителем Первоуральска. В дежурную часть ОВД с заявлением обратился 40-летний местный житель. Пытаясь сэкономить, мужчина лишился 610 тысяч рублей. Изучая предложения, в одном из мессенджеров он обнаружил канал "Центр поставки", который обещал быструю доставку машин из Европы.

"Особый интерес у мужчины вызвал Nissan X-Trail, стоимость которого на витрине канала составляла 1 млн 700 тысяч рублей. Это значительно ниже рыночных цен, что и стало главной наживкой. Мужчина связался с менеджером по имени Артем, который любезно подтвердил актуальность предложения и перешел в активную фазу переговоров. Чтобы придать видимость солидности, мошенники направили покупателю на электронную почту договор на оказание услуг по пригону автомобиля с указанием ИНН компании. Подвоха в документах первоуралец не заметил", - сообщил полковник Горелых.

Главным условием договора стала предоплата за таможенное оформление. Сумма оказалась немаленькой – 610 тысяч рублей.

"Менеджер Артем убедил клиента, что без этого взноса машина не пройдет границу, и покупатель перевел указанную сумму. Однако на следующий день, когда мужчина уже ждал документы на машину, ему пришло новое требование. Злоумышленники выставили другой счет – теперь уже на выкуп автомобиля, потребовав еще 1 млн 90 тысяч рублей. Гражданин решил проверить предоставленные данные через официальный портал таможенного оформления Евразийского экономического союза. В базе ввоза автомобилей он ввел VIN-номер предполагаемого Nissan X-Trail. Результат поиска оказался нулевым: машины с таким идентификационным номером просто не существовало в таможенных реестрах. Поняв, что его обманывают, а "Центр поставки" – фиктивная контора, первоуралец незамедлительно обратился в полицию", - добавил Валерий Горелых.

Аналогичная ситуация, по словам полковника, произошла с 64-летней жительницей Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

"Женщина увидела в чат-боте объявление о продаже Toyota Rav-4 по цене 1,5 млн рублей. Представившаяся менеджером Юлия убедила ее внести задаток за таможенные сборы в размере 533 тысяч рублей. После получения подтверждения платежа покупательнице сообщили, что необходимо оплатить остаток стоимости и "непредвиденные таможенные расходы" – еще 1,127 млн рублей. Выполнив все переводы, пенсионерка лишилась более 1,6 млн рублей, после чего связь с продавцом была прервана, а объявление удалено", - рассказал представитель МВД.

По обоим фактам следственными органами полиции уже возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. Полковник Горелых отметил, что аферисты активно используют образы вежливых менеджеров, создают фиктивные договоры и поддельные сайты-однодневки, чтобы усыпить бдительность жертв.

"Злоумышленники целенаправленно эксплуатируют желание граждан сэкономить, выставляя цены значительно ниже рыночных. Рост числа подобных преступлений вызывает серьезную обеспокоенность, так как восстановить справедливость и вернуть деньги в таких случаях бывает крайне сложно. Чтобы не стать жертвой автомобильных мошенников, запомните несколько простых правил безопасности. Всегда проверяйте VIN-код. Прежде чем переводить деньги, обязательно пробейте идентификационный номер автомобиля в открытых базах данных ГИБДД и Евразийского экономического союза. Отсутствие сведений – это 100% признак мошеннической схемы", - резюмировал Валерий Горелых.

Теги: автомобили, полиция, мошенники, МВД, интернет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети