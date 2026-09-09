Полиция бьет тревогу: свердловчан обманывают при покупке автомобилей в интернете

Свердловские полицейские фиксируют тревожную тенденцию: за последнее время большое количество жителей региона стали жертвами мошенников при попытке приобрести автомобиль через интернет. Сумма причиненного им ущерба исчисляется миллионами рублей. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, желание купить иномарку по привлекательной цене сыграло злую шутку с жителем Первоуральска. В дежурную часть ОВД с заявлением обратился 40-летний местный житель. Пытаясь сэкономить, мужчина лишился 610 тысяч рублей. Изучая предложения, в одном из мессенджеров он обнаружил канал "Центр поставки", который обещал быструю доставку машин из Европы.

"Особый интерес у мужчины вызвал Nissan X-Trail, стоимость которого на витрине канала составляла 1 млн 700 тысяч рублей. Это значительно ниже рыночных цен, что и стало главной наживкой. Мужчина связался с менеджером по имени Артем, который любезно подтвердил актуальность предложения и перешел в активную фазу переговоров. Чтобы придать видимость солидности, мошенники направили покупателю на электронную почту договор на оказание услуг по пригону автомобиля с указанием ИНН компании. Подвоха в документах первоуралец не заметил", - сообщил полковник Горелых.

Главным условием договора стала предоплата за таможенное оформление. Сумма оказалась немаленькой – 610 тысяч рублей.

"Менеджер Артем убедил клиента, что без этого взноса машина не пройдет границу, и покупатель перевел указанную сумму. Однако на следующий день, когда мужчина уже ждал документы на машину, ему пришло новое требование. Злоумышленники выставили другой счет – теперь уже на выкуп автомобиля, потребовав еще 1 млн 90 тысяч рублей. Гражданин решил проверить предоставленные данные через официальный портал таможенного оформления Евразийского экономического союза. В базе ввоза автомобилей он ввел VIN-номер предполагаемого Nissan X-Trail. Результат поиска оказался нулевым: машины с таким идентификационным номером просто не существовало в таможенных реестрах. Поняв, что его обманывают, а "Центр поставки" – фиктивная контора, первоуралец незамедлительно обратился в полицию", - добавил Валерий Горелых.

Аналогичная ситуация, по словам полковника, произошла с 64-летней жительницей Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

"Женщина увидела в чат-боте объявление о продаже Toyota Rav-4 по цене 1,5 млн рублей. Представившаяся менеджером Юлия убедила ее внести задаток за таможенные сборы в размере 533 тысяч рублей. После получения подтверждения платежа покупательнице сообщили, что необходимо оплатить остаток стоимости и "непредвиденные таможенные расходы" – еще 1,127 млн рублей. Выполнив все переводы, пенсионерка лишилась более 1,6 млн рублей, после чего связь с продавцом была прервана, а объявление удалено", - рассказал представитель МВД.

По обоим фактам следственными органами полиции уже возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. Полковник Горелых отметил, что аферисты активно используют образы вежливых менеджеров, создают фиктивные договоры и поддельные сайты-однодневки, чтобы усыпить бдительность жертв.

"Злоумышленники целенаправленно эксплуатируют желание граждан сэкономить, выставляя цены значительно ниже рыночных. Рост числа подобных преступлений вызывает серьезную обеспокоенность, так как восстановить справедливость и вернуть деньги в таких случаях бывает крайне сложно. Чтобы не стать жертвой автомобильных мошенников, запомните несколько простых правил безопасности. Всегда проверяйте VIN-код. Прежде чем переводить деньги, обязательно пробейте идентификационный номер автомобиля в открытых базах данных ГИБДД и Евразийского экономического союза. Отсутствие сведений – это 100% признак мошеннической схемы", - резюмировал Валерий Горелых.