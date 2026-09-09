Уральский боец Иван Штырков проведет поединок по ММА на голых кулаках

Лига кулачных боев RCC Hard и американская лига Хорхе Масвидаля Gamebred проведут первый в истории совместный турнир в России.

Шоу состоится уже 12 сентября на многотысячной арене "Трактор" в Челябинске при поддержке Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, фанатов ждут поединки на голых кулаках и бои по ММА без перчаток. Главным событием вечера станет бой между уральцем Иваном Штырковым и Вагабом Вагабовым.

Это будет второе противостояние звезд российских единоборств – два года назад они дрались по правилам кикбоксинга. Тогда Вагабов забрал победу решением судей.

Скоро RCC и Gamebred объявят все топовые поединки турнира. Билеты на турнир можно купить на сайте "Кассир", а в прямом эфире шоу покажут на федеральном канале UDAR.