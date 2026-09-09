Бюджет России ушел в минус: дефицит за восемь месяцев превысил 5,7 трлн рублей

Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь-август 2026 года. За восемь месяцев доходы казны достигли 25,9 трлн рублей - это на 9,2% больше, чем за тот же период 2025 года. Ненефтегазовые доходы выросли на 18,1%, до 20,9 трлн рублей, а нефтегазовые, наоборот, снизились на 16,7%, до 5 трлн рублей. В Минфине объяснили это снижением среднего курса доллара и падением цен на нефть.

Расходы бюджета за тот же период составили 31,7 трлн рублей - на 14,7% больше, чем год назад. Ведомство связывает опережающую динамику с оперативным заключением контрактов и авансированием расходов. В августе в бюджет поступило 691 млрд рублей дивидендных доходов.

Дефицит бюджета по итогам восьми месяцев составил 5,795 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Президент Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что дефицит есть, но он не критичен.

"Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей государственного долга в мире, то ничего критичного здесь нет", - сказал он.

Для сравнения: за январь–июль дефицит достигал 6,45 трлн рублей, и Минфин объяснял его размер опережающим финансированием расходов.

Ранее Росстат опубликовал предварительную оценку ВВП за второй квартал 2025 года: рост составил 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Для сравнения: в первом квартале 2026 года экономика сократилась на 0,2% в годовом выражении.