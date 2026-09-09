11 Сентября 2026
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Спорт Челябинская область
Фото: Дмитрий Степанцов

Русская медная компания зарядит Челябинск энергией спорта в День города

К 290-летию Челябинска Русская медная компания приготовила для горожан настоящий подарок, став спортивным хедлайнером праздника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, с 11 по 13 сентября жителей и гостей города ждут насыщенные мероприятия: всероссийские соревнования по экстремальным видам спорта, турнир по баскетболу и международный гала-турнир по кулачным боям. С 11 по 13 сентября в самом центре Челябинска, на площадке скейт-парка "РМК Экстрим", развернется "Фестиваль уличной культуры и спорта Экстрим Х Баскет". Мероприятие объединит любителей острых ощущений и баскетбольного азарта.

На протяжении трех дней зрители смогут наблюдать за зрелищными трюками от самых перспективных райдеров России. Многие из них уже являются победителями и призерами всероссийских и международных соревнований. В рамках фестиваля пройдут официальные соревнования, внесенные в перечень Министерства спорта РФ: первенство России по BMX и всероссийские соревнования по BMX.

Также состоится заключительный в этом сезоне этап "Кубка РМК Экстрим" по самокату, BMX, MTB, скейтборду и роликам. Стоит отметить, что ролики впервые включены в спортивную программу соревнований от РМК Экстрим в Челябинске.

Гостей мероприятия ждут бесплатный мастер-класс по BMX от одного из лучших райдеров России, мастера спорта по BMX-фристайлу Артема Холоднякова. Для самых маленьких гостей (от 2 до 5 лет) будут доступны бесплатные занятия по беговелу, а для всех желающих – мастер-классы по серф-скейту, балансборду и скейтборду. Праздничную атмосферу дополнят ежечасные розыгрыши призов.

Параллельно с экстремальными соревнованиями, 12 и 13 сентября на площадке скейт-парка РМК Экстрим пройдет турнир по баскетболу в форматах 1х1, 2х2 и 3х3. Участие в нем примут юноши 15-17 лет (2011-2009 г.р.) и мужчины 18+ (2008 г.р. и старше), которые поборются за денежные призы.

Праздничную программу баскетбольного турнира украсят перфоманс секретного VIP-гостя, невероятное данк-шоу двукратного чемпиона мира по слэм-данку Мирослава Елецкого, заряжающие энергией выступления брейк-дансеров, яркое граффити, а также конкурсы, розыгрыши и подарки.

Вход на все мероприятия "Фестиваля уличной культуры и спорта Экстрим Х Баскет" свободный.

Теги: РМК, День города, праздник, Челябинск


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