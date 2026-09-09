На Южном Урале прошёл форум "Код добра волонтёров РМК"

На Южном Урале прошёл форум "Код добра волонтёров РМК". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, он объединил активистов из Свердловской и Челябинской областей для обмена опытом и обучения новым навыкам, чтобы добровольческая деятельность стала ещё более эффективной.

Межрегиональный форум волонтёров приурочили к важной дате – пятилетию Волонтёрского центра РМК "Сила Урала". Путь активистов начался в 2020 году, во время пандемии, когда тысячи людей начали объединяться, чтобы помогать тем, кто болен или по разным причинам не может выйти из дома. А в сентябре 2021 года при поддержке Благотворительного фонда РМК был учрежден Волонтёрский центр Русской медной компании "Сила Урала".

За пять лет работы к движению присоединилось более 16 тысяч человек. Волонтёры помогают проводить патриотические, экологические и спортивные акции и мероприятия, развозят продуктовые наборы нуждающимся, помогают пожилым людям, а также проводят мастер-классы для детей и их родителей в Детском хосписе и других социальных учреждениях. В четырёх регионах страны открыто свыше 60 муниципальных штабов, адресную помощь получили более 4 млн человек, а число проведённых мероприятий превысило 2 тысячи.

Директор Волонтёрского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников рассказал об основных задачах форума и изменениях в работе с волонтёрами.

"В этом году мы обновили наши стандарты работы на спортивно-массовых мероприятиях. Наша задача – обучить волонтёров этим стандартам, чтобы мы вместе по единым правилам сопровождали все события в Челябинске и Екатеринбурге. С учётом опыта прошлых лет мы провели оценку всех состоявшихся мероприятий и перестроили работу тим-лидеров. Для них разработали чёткие скрипты, стандарты и чек-листы, чтобы они учитывали все важные моменты в своей деятельности. За пять лет наша команда выросла, увеличилось количество регионов, где мы работаем, как и количество сопровождаемых событий и проектов нашего Волонтёрского центра, и такие мероприятия помогают сверить часы, сонастроиться. Такой форум мы организуем впервые, но надеюсь, что со временем он станет нашей традицией", - отметил Овчинников.

Особое внимание на форуме было уделено практическим мастер-классам: их провели специалисты поисково-спасательного отряда "РМК Поиск". Они помогали волонтёрам отработать навыки оказания первой медицинской помощи, освоить основы ориентирования на местности. Это в дальнейшем позволит добровольцам уверенно и компетентно действовать в чрезвычайных ситуациях.

"Задача нашей команды – дать волонтёрам максимум полезных знаний по безопасности, потому что безопасность нужно постоянно практиковать. Это очень важно. Мы показали, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, проходить дымный лабиринт (это задымлённая палатка), ориентироваться в сложных условиях, а также транспортировать пострадавшего по пересечённой местности", - рассказал инструктор газоспасательных работ "РМК Поиск" Сероб Хачатурян.

В последние годы всё больше волонтёров помогают сотрудникам МЧС тушить пожары и спасать людей во время паводков. Например, в мае 2023-го активисты Волонтёрского центра компании отправились в Сосьву Свердловской области, чтобы помочь погорельцам. А весной и летом 2024 года во время паводков в Орске Оренбургской области и посёлке Киолим Челябинской области волонтёры привозили людям питьевую воду, продуктовые наборы, лекарства, тёплые вещи и матрасы для пунктов временного пребывания. Поэтому активистам очень важно знать, как правильно вести себя при ЧС, чтобы самим не пострадать.

"Мы прошли курс обучения пожаротушению, разобрали классификацию огнетушителей. Сегодня я тушила огонь впервые. Это очень впечатляющий и полезный опыт, и теперь в случае необходимости я точно буду знать, как правильно действовать. Ощущения интересные, но самое главное – понимать цель. Нам объяснили: тушить нужно снизу, прямо в очаг, а не вокруг и не сбоку. Мы так и сделали и очень быстро справились с огнём", - поделилась волонтёр Ольга Герасимова.

Участники форума также погрузились в специфику волонтёрства через разбор реальных кейсов и историй. Например, прошлой зимой добровольцы развозили продуктовые наборы и обогреватели в Карабаше, когда из-за прорыва трубы часть города осталась без отопления.

"Зимой, когда стояли сильные морозы и в Карабаше отключили отопление из-за аварии на тепломагистрали, наши волонтёры принимали участие в развозе продуктовых наборов, тёплых одеял, обогревателей. Они действительно очень сильно помогли людям. И, на мой взгляд, это очень здорово, что есть неравнодушные люди, которые откликнулись и предложили свою помощь", - считает заместитель директора Волонтёрского центра РМК Дарья Гришина.

Форум "Код добра волонтёров РМК" стал мощным импульсом для развития и сплочения добровольцев из Челябинской и Свердловской областей. Здесь они научились работать в команде, слышать и поддерживать друг друга в любой ситуации. Программа форума была насыщена практикой: от тренингов на знакомство и сплочение до мастер-классов по оказанию первой помощи и тушению пожаров. Эти знания позволят волонтёрам действовать более чётко и слаженно при чрезвычайных происшествиях.