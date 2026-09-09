В Екатеринбурге до конца 2032 года снизят качество горячей воды

В ближайшие шесть лет качество горячей воды в домах Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Березовского будет незначительно снижено. Об этом на своем сайте информирует ПАО "Т Плюс".

Начиная с 18 августа текущего года по 31 декабря 2032 показатель цветности воды может достигнуть 30 градусов при норме в 20, а содержание железа варьироваться до 0,42 мг при норме в 0,3 мг на литр. В компании уверяют, что Роспотребнадзор согласовал предполагаемые показатели, а установленные отклонения не представляют риска для здоровья населения.

Снижение качества связано с реализацией Плана мероприятий ПАО "Т Плюс" по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями.