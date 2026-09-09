Топ-менеджеров "ЕвроТранса" и генерала МВД взяли под стражу по делу о пропавшем топливе

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора компании "ЕвроТранс" (сеть АЗС "Трасса") Олега Алексеенкова и двух его замов - Сергея Алексеенкова и Николая Дорошенко. Их обвиняют в хищении топлива, которое предназначалось для служебных машин подмосковной полиции, рассказали РБК два источника в правоохранительных органах.

Трех руководителей арестовали раньше других фигурантов. Им инкриминируют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). С этим делом объединили еще два: об особо крупной краже (ч. 4 ст. 158 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) - о хищении денег банка "Ак Барс".

По данным отчетности "ЕвроТранса" за 2025 год, конечный владелец компании - Игорь Мартышов с долей 44,1%. Олегу Алексеенкову принадлежит 1,63%, Сергею Алексеенкову и Николаю Дорошенко - по 7,62%. Суд отправил Мартышова под стражу до 6 ноября.

Также 7 сентября суд заключил под стражу до 5 ноября бывшего замначальника ГУ МВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова, начальника центра хозяйственного обеспечения подмосковного главка полковника Алексея Суярова и главу отдела подполковника Анну Левину. Им тоже вменяют растрату, максимальное наказание - десять лет колонии. Официальный представитель МВД Ирина Волк 7 сентября подтвердила арест трех топ-менеджеров компании.

По версии следствия, с марта по сентябрь 2026 года фигуранты похитили топливо, которое "ЕвроТранс" поставлял полиции по госконтракту. Речь идет о 4,651 млн л бензина АИ-92, 3,355 млн л АИ-95, 324,4 тыс. л летнего и 432,3 тыс. л зимнего дизеля. Ущерб - не менее 100 млн руб. ГУ МВД по Московской области признали потерпевшим.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в "Максе" о задержании бывшего замначальника ГУ МВД по Подмосковью генерал-майора Сергея Малькова, экс-начальника ФКУ ЦХиСО Алексея Суярова, экс-начальника отдела Анны Левиной и председателя совета директоров "Евротранса" Игоря Мартынова с тремя его подчиненными по делу о хищении моторного топлива.