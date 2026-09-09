Евросоюз в третий раз отказался снять санкции с Абрамовича

Суд ЕС общей юрисдикции отказал в аннулировании решений о введении европейских санкций в отношении бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление.

Санкции в отношении бизнесмена ввели за якобы осуществление деятельности в интересах российских властей.

До этого суд ЕС принимал аналогичные решения по Абрамовичу в декабре 2023 года и сентябре 2025 года.

Напомним, защита бизнесмена просила признать включение миллиардера в санкционные списки "ошибочным". Адвокаты россиянина сочли, что Абрамович попал под санкции только потому, что очень известен.

Кроме того, защита олигарха заявляла, что за последние 20 лет он заплатил в Великобритании налогов на 1,72 млрд фунтов стерлингов, а в 2019-2020 гг. налогов было уплачено (самим Абрамовичем и его компаниями) на более чем 41 млн фунтов стерлингов. Это ставит Абрамовича в число 25 крупнейших налогоплательщиков данного финансового года, отмечали адвокаты бизнесмена.