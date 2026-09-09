09 Сентября 2026
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Росавиация впервые ввела "Ковер" в аэропортах Игрима, Нягани, Советского и Урая

Росавиация впервые ввела "Ковер" в аэропортах Игрима, Нягани, Советского и Урая.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Сургута и Ханты-Мансийска. В Югре ранее была объявлена беспилотная опасность. Затем уровень угрозы повысили до "Угроза атаки беспилотника". Он означает, что в воздушном пространстве региона зафиксированы БПЛА.

Службы переведены в повышенную готовность, действуют ограничения мобильной связи и интернета. Жителям рекомендуют не выходить на улицу, держаться подальше от окон и оставаться в безопасном месте до отбоя. Учащиеся второй смены переведены на дистанционное обучение.

Теги: режим ковер, угроза атаки бпла, беспилотная опасность, росавиация, аэропорт


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Ранее 09.09.2026 11:13 Мск В Сургуте и Ханты-Мансийске введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ранее 09.09.2026 09:35 Мск В Югре объявлен режим беспилотной опасности

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