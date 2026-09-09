Заводы "Ростеха" начали продавать продукцию через интернет

"Ростех" запустил первый промышленный маркетплейс. На площадке PCAT.ru предприятия госкорпорации будут представлять свои товары. В компании пояснили: ресурс позволит бизнесу выставлять изделия, искать готовые решения и даже строить целые производственные цепочки.

Сейчас на платформе уже разместили более 1250 продуктов и 370 производственных компетенций. Их предложили 180 заводов и научных организаций.

В "Ростехе" рассказали, что больше всего востребованы решения против дронов, вездеходы и аэростатические системы.

Площадка также работает с московским сервисом поиска альтернативных поставщиков. Доступ к ней уже получили заводы Краснодарского края, Тверской, Тульской и Рязанской областей.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на Новороссийск погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали 29 человек, трое из них в тяжелом состоянии.