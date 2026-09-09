Захарова: Россия будет противостоять попыткам мешать ее действиям на Шпицбергене

В МИД РФ заявили, что Москва будет противостоять попыткам норвежских властей осложнить российскую активность на архипелаге Шпицберген.

Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге, за арестом судна "Профессор Молчанов" видно стремление осложнить деятельность российских структур на Шпицбергене и вести дело к сокращению присутствия России.

Захарова добавила, что ситуация с научно-исследовательским судном далека от разрешения, оно по-прежнему находится под арестом в порту Баренцбурга.

Напомним, 2 сентября норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" в порту Баренцбург на Шпицбергене. Как заявили в полиции Шпицбергена, решение было принято на основании ордера районного суда. Инициатором ареста выступил "Нафтогаз". Компания добивается исполнения решения гаагского арбитража от апреля 2023 года, обязавшего Россию выплатить $4,22 млрд за активы в Крыму.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что юристы в координации с посольством РФ готовят протест в связи с незаконным арестом. МИД РФ вызвало посла Норвегии, чтобы высказать свою позицию относительно ареста, отметив, что российская сторона категорически не приемлет подобные действия.