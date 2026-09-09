Дума Екатеринбурга хочет выяснить, довольны ли жители ее работой

Екатеринбургская городская дума запустила опрос жителей города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, горожан просят оценить уровень удовлетворенности качеством работы думы. Исследование проводится с использованием платформы обратной связи на портале Госуслуг.

Пройти опрос можно по этой ссылке. Он будет проводиться с 7 по 20 сентября включительно. С какой целью организовано исследование и будут ли опубликованы его результаты, в думе не уточнили.

Напомним, этим летом жителям Екатеринбурга предлагали оценить качество работы администрации города.