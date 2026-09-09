В Сургуте и Ханты-Мансийске введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Сургуте и Ханты-Мансийске введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. При введении режима "Беспилотная опасность" следует не выходить на улицу и не подходить к окнам; не покидать безопасное место до сигнала "Отбой беспилотной опасности". В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.



Запрещено: трогать или перемещать обломки БПЛА, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.