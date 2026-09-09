Медведи пошли в город: власти Петропавловска-Камчатского ввели режим повышенной готовности

В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за медведей. Хищники все чаще заходят в город, сообщили ТАСС в мэрии.

"Главная цель - предупредить горожан о потенциальной опасности и, конечно же, нивелировать угрозу для жителей, в первую очередь для детей в нашем городском округе", - объяснил глава города Андрей Воровский.

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Анатолий Ковнацкий успокоил: ситуация не критическая.

"Нет явной угрозы и массового захода медведей в город. Это сезонное явление. Именно в конце августа - начале сентября звери чаще выходят в места компактного проживания. Такую ситуацию мы наблюдаем каждый год", - рассказал он.

В последние годы бурые медведи массово выходят в населенные пункты Камчатки. Охотоведы связывают это с увеличением популяции хищников.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в Закаменском районе, в улусе Хуртага, медведь напал на местного жителя: мужчина получил тяжелые травмы головы и умер в больнице. Выяснилось, что по пути на остановку, куда он провожал жену на автобус, мужчина свернул в лес проверить домашний скот, и там на него набросился хищник.