09 Сентября 2026
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Фото: Накануне.RU

В Крыму задержали трех мужчин, завербованных сотрудницей ГУР через сайт знакомств

В Крыму задержаны трое россиян, завербованные сотрудницей ГУР Украины через сайт знакомств.

По данным ФСБ РФ, мужчины 1988, 1994 и 1995 годов рождения общались с представительницей украинской разведки, которая выдавала себя за крымчанку. В ходе переписки она убедила россиян передать ей фотографии и координаты объектов ПВО, нефтебаз, пунктов хранения и погрузки ГСМ, а также сведения о местах стоянок и маршрутах передвижения военной техники.

Мужчин арестовали, возбуждено уголовное дело о госизмене.

Ранее в Костромской области были задержаны двое россиян, сотрудничавших с украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, подозреваемые в мессенджере Telegram установили контакт с представителем спецслужб Украины. По его заданию они собирали сведения об участниках СВО, а также переводили деньги на нужды украинских вооруженных формирований.

Теги: Крым, сайт знакомств, ГУР Украины, госизмена


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