В Реже вынесли приговор водителю, стрелявшему по людям на трассе

Режевской городской суд вынес приговор местному жителю Александру Сапрыкину, стрелявшему по людям на трассе. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в июне 2025 года на 84-м километре автодороги Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское. Решив, что его подрезали на дороге, Сапрыкин догнал автомобиль, заставил водителя остановиться и вышел из машины. Водитель вместе со спутницей тоже вышли на обочину и столкнулись с агрессивным поведением осужденного и нецензурной бранью. Затем Сапрыкин достал оружие и выстрелил в ноги мужчины, под угрозами заставил того сесть обратно в автомобиль и начал угрожать уже женщине. Увидев, что достаточно напугал своих "обидчиков", осужденный скрылся с места происшествия.

Позднее экспертиза установила, что оружие не было боевым и огнестрельным, а представляло собой списанный охолощенный пистолет Макарова.

Уже в суде Сапрыкин признал вину лишь частично, заявив, что не целился в потерпевшего. От дачи показаний он также отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Вместе с тем суд счел его вину полностью доказанной совокупностью собранных по делу доказательств.

Признав уральца виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия", суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком три года. Его также обязали выплатить компенсацию морального вреда : 50 тыс. в пользу потерпевшей и 70 тыс. рублей - в пользу потерпевшего.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке.