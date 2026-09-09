ВТБ запустил в мобильном приложении чат для заемщиков с просроченной задолженностью

ВТБ запустил в мобильном приложении чат для заемщиков с просроченной задолженностью сроком более 90 дней. Клиенты могут получить консультацию и полностью дистанционно урегулировать задолженность.

В чате ВТБ Онлайн можно получить консультацию, подобрать программу реструктуризации, подать заявку, узнать результат скоринга, направить подтверждающие документы и оформить сделку. Все процедуры в среднем занимают около 20 минут. За первое время работы сервисом уже воспользовались более 22 тыс. клиентов, около 60% из них имеют просрочку 5 месяцев и более. Более 2 тыс. человек обратились за реструктуризацией.

«Мы последовательно развиваем дистанционные сервисы урегулирования задолженности и переводим в онлайн процессы, которые не требуют очного взаимодействия. Новый формат помогает клиентам быстрее получить необходимую информацию и подобрать решение по задолженности. При этом в сложных ситуациях сохраняется возможность персональной работы с ответственным сотрудником», – отметил руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков.

Чат для клиентов с поздней просрочкой стал следующим этапом развития дистанционных сервисов ВТБ. В прошлом году банк уже запустил в ВТБ Онлайн сервис реструктуризации для заемщиков на ранних этапах просрочки – сроком до 90 дней.