Число погибших при сходе лавины в ущелье Безенги в КБР выросло до 13

Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста, погибшего при сходе лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в ГУМЧС РФ по региону.

Таким образом, общее число погибших выросло до 13 человек. Судьба четырех человек остается неизвестной, добавили в МЧС.

Как стало известно, часть группы альпинистов, погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии, – представители Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом в Росгвардии опровергли информацию о гибели военнослужащих ЦСН "Витязь", опубликованную "в отдельных источниках". Она не соответствует действительности, говорится в сообщении ведомства в "Макс".

6 сентября лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье. Ранее в МЧС сообщили, что 10 человек спустились самостоятельно, шесть альпинистов пострадали и доставлены в медицинские учреждения. Всего в группе было 33 человека. Спасательные работы осложняют сложный рельеф и лавинная опасность.