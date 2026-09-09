09 Сентября 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские силовики задержали готовившего диверсию 14-летнего подростка

В Свердловской области силовиками пресечена подготовка к диверсии. Об этом сообщает канал "Антитеррор Урал", близкий к региональному управлению ФСБ.

По его данным, в соцсетях был завербован 14-летний свердловчанин, который поддавшись на обещания "легкого заработка", сперва выполнял задания куратора, а затем начал привлекать к этому и своих сверстников. В мае 2026 года юноша по указанию куратора сделал фото стратегических объектов на территории Камышловского района. Полученные изображения и координаты подросток направил злоумышленнику.

В дальнейшем объекты планировалось разрушить или повредить. Однако готовящаяся диверсия была своевременно пресечена сотрудниками ФСБ.

"Этот случай вновь подтверждает: обещания "легкого заработка" от зарубежных кураторов лишь способ вовлечения в совершение тяжких преступлений. Исполнители неизбежно становятся фигурантами уголовных дел и несут предусмотренную законом ответственность", - заявили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Подростку вменили статью УК РФ "Приготовление к диверсии, совершенной организованной группой". Сейчас уголовное дело направлено в суд.

"Подросток пытался привлечь к совершению преступления других несовершеннолетних, предлагая им за деньги осуществлять фотографирование указанных объектов. Однако они отказались и сообщили об этом в правоохранительные органы, в связи с чем не подлежат привлечению к уголовной ответственности", - отметили в СК России по Свердловской области.

В ведомстве добавили, что уголовное дело предполагаемого куратора выделено в отдельное производство.

Теги: подросток, диверсия, подготовка, ФСБ, дело, СК


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