На территории Тюменской области введён режим беспилотной опасности

На территории Тюменской области введён режим беспилотной опасности, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона. Это превентивная мера, направленная на обеспечение безопасности граждан.

Жителей призывают сохранять спокойствие и быть бдительными. В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата рекомендуется немедленно покинуть зону видимости и сообщить о происшествии по телефону 112.

В оперативных службах напоминают, что в целях безопасности запрещено распространять в интернете видеозаписи и фотографии БПЛА, включая их обломки, а также кадры работы средств противовоздушной обороны — за нарушение предусмотрена ответственность. Граждан также предупреждают, что приближаться к обломкам дронов опасно для жизни.