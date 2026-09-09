Присяжные признали екатеринбурженку виновной в смерти 3-летнего сына

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт в отношении 41-летней жительницы Екатеринбурга, обвиняемой в смерти трехлетнего сына. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

По версии следствия, в начале апреля прошлого года в квартире дома по улице Сиреневый бульвар подсудимая избила ребёнка с особой жестокостью. Несмотря на его состояние, женщина не стала обращаться к врачам и сутки не оказывала сыну никакой помощи. В результате травм несовершеннолетний скончался.

Помимо опроса свидетелей и осмотра места происшествия, в ходе расследования также была проведена судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигурантки, которая показала, что та вменяема и отдавала отчет в своих действиях. Ей предъявили обвинение сразу по двум статьям:

п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего с особой жестокостью";

ч. 2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего".

"Несмотря на то, что женщина не признавала свою вину и всячески выгораживала себя, по результатам проведения исследования при помощи так называемого "детектора лжи" (полиграфа) в отношении одного из очевидцев, после опроса ряда лиц и выполнения других мероприятий сотрудникам полиции вместе с коллегами из Следственного комитета удалось восстановить обстоятельства произошедшей трагедии", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После всех предоставленных в суде доказательств присяжные признали женщину виновной. На основании вердикта коллегии присяжных судом будет постановлен приговор.