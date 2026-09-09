Аферисты заставляют "обновить счет" в Центробанке

Проект "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий сообщил о новой схеме обмана в Москве. Аферисты убеждают граждан срочно "обновить основной счет в Центробанке".

Сначала мошенники пишут жертве в мессенджере. Они представляются сотрудниками полиции, Росфинмониторинга или других ведомств. Потом говорят, что персональные и банковские данные человека утекли, в том числе с прежнего места работы, и пугают уголовной ответственностью, если эту информацию используют в незаконных целях.

После этого аферисты предлагают снять все деньги со счетов в банкомате и внести их через другой банкомат по указанным реквизитам. Для убедительности они ссылаются на "высокую надежность" банкоматов и присылают поддельную видеоинструкцию от имени Банка России. Преступники обещают вернуть деньги на "обновленный" счет, но на самом деле средства уходят на их счета.

В проекте напомнили: у граждан не бывает "основных" или "безопасных" счетов в Центробанке. Сотрудники банков и госорганов никогда не просят снимать деньги или переводить их по незнакомым реквизитам.

При онлайн-покупках мошенники торопят покупателя, чтобы он быстрее перевел деньги. Как рассказали в МВД, аферисты используют фразы вроде: "Оплатите переводом на карту - будет дешевле", "Оформите доставку по ссылке, через площадку сейчас не получается", "Товар последний, бронь только на 10 минут", "Осталось внести страховку, она вернется".