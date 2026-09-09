В Югре объявлен режим беспилотной опасности

В Югре объявлен режим беспилотной опасности, сообщил глава региона Руслан Кухарук, передает корреспондент Накануне.RU.

Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности.

При введении режима "Беспилотная опасность" следует не выходить на улицу и не подходить к окнам; не покидать безопасное место до сигнала "Отбой беспилотной опасности".

В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.



Запрещено: трогать или перемещать обломки БПЛА, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.

Отметим, что режим "Беспилотной опасности" был сегодня объявлен в Свердловской и Тюменской областях, а также в Пермском крае.