09 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: команда проекта

В Екатеринбурге выпустили проект, посвященный творчеству поэта Бориса Рыжего

В Екатеринбурге презентовали проект "Рыжий. Над домами", посвященный творчеству уральского поэта Бориса Рыжего.

Совместный проект строительного холдинга "Атом", кинокомпании Red Pepper Film и музыкального лейбла UP!UP!UP! выпущен к дню рождения поэта состоит из трибьют-альбома и видеоклипов к трекам, которые создали разные творческие команды и музыканты. Релиз альбома и первых видеоклипов состоялся 8 сентября – в день рождения Рыжего.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе строительного холдинга "Атом", в записи альбома приняли участие яркие представители музыкальной сцены: Антоха МС, Слава КПСС, группы "Сова", "внимание брусника!", "Перемотка" и певица FLORA. Видеоклипы к их трекам создала команда Red Pepper Film и шесть молодых режиссеров: Кирилл Лукин, Максим Якимов, Юлия Узких, Солтан Сунгатуллин, Соня Черных и Илья Сорокин.

Создатели отмечают, что творчество Бориса Рыжего тесно связано с Екатеринбургом: поэт видел красоту и романтику там, где ее не замечали другие – в спальных районах и дыме заводских труб. Три уральских бренда объединились для проекта "Рыжий. Над домами", чтобы показать Екатеринбург глазами Бориса Рыжего и передать слушателям и зрителям энергию и красоту города, которые до сих пор живут в его стихах.

Проект "Рыжий. Над домами", посвященный творчеству уральского поэта Бориса Рыжего(2026)|Фото: команда проекта

Обложка трибьюта продолжает общую логику проекта – ее автор Владимир Абих обратился к своей серии "Субтитры", где он наделяет городские панорамы кинематографическим качеством, добавляя текстовые реплики как способ "озвучить" место. Конкретно здесь субтитры оказываются цитатой из стихов Бориса Рыжего, и одновременно строчкой одной из песен альбома, возникающей в виде светящейся накрышной надписи посреди до боли знакомого панельного пейзажа. Так спустя 25 лет творчество поэта вступает в прямой диалог не только с новой музыкой, но и с уличным искусством: на одной территории, без лишних пояснений, продолжая жить буквально "над домами".

"Екатеринбург – очень разносторонний город. На него можно смотреть через призму разных направлений культуры, искусства, креативных индустрий. В проекте "Рыжий. Над домами" мы решили изучить родной город через поэзию одного из самых ярких уральских поэтов и рассказать о нем языком независимых музыкантов новой волны. Хотим создать еще один повод и для туристов, и для жителей полюбить Екатеринбург", - отметил креативный и бренд-директор "Атома" Никита Харисов.

В рамках проекта появился не только музыкальный альбом, но и серия видеоклипов, где каждый ролик уникален по форме и содержанию: от live-выступления до видео, сгенерированного с помощью нейросетей. За видеоконтент в проекте отвечала команда Red Pepper Film, которая регулярно работает с локальными авторами и активно занимается популяризацией Урала.

Музыканты, участвовавшие в трибьюте, выбирали близкое им стихотворение поэта и писали трек в своем узнаваемом стиле и звучании. Клипы проекта "Рыжий. Над домами" будут выходить в течение осени 2026 года.

Теги: Борис Рыжий, проект, Атом, Екатеринбург


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