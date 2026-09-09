В результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Перми погиб поэт Станислав Богуславский

В результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Перми погиб поэт Станислав Богуславский, а в больницу в крайне тяжелом состоянии была доставлена его супруга, сообщает "АиФ" со ссылкой на пермский литературный журнал "Вещь".

Погибший поэт являлся автором поэтического сборника "Книга из телефона".

Коллеги по поэтическому цеху описывают Богуславского как человека, пришедшего в литературу уже состоявшейся личностью, но сохранившего при этом удивительную способность смотреть на жизнь с любопытством и вниманием.

"Для него не существовало слишком высоких вершин — в буквальном смысле. Свое 60-летие Станислав Богуславский отметил на вершине Эвереста", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября мобильно-огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы отразили и подавили 27 БПЛА, при этом противник целился в промышленные предприятия, но, не достигнув цели, перенаправил один из дронов в жилой дом и таким образом ударил по мирным жителям.

В результате удара погиб один человек, еще четверо получили ранения. Также за медицинской помощью обратились еще два пассажира автобуса, проезжавшего рядом с местом происшествия — они осмотрены врачами и отправлены на амбулаторное лечение.