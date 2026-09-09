Российский вратарь Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего вратаря мира

Российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за французский "ПСЖ", вошёл в шорт-лист претендентов на звание лучшего голкипера мира по результатам минувшего сезона. Данная информация была опубликована официальным аккаунтом премии "Золотой мяч".

Действующий обладатель двух трофеев Лиги чемпионов UEFA Сафонов стал одним из десяти "страж ворот", чьи кандидатуры выдвинуты на награду лучшему вратарю года (приз имени Льва Яшина) от авторитетного издания France Football.

В расширенный список номинантов также вошли Жозимар Возинья (представитель клуба "Коло-Коло"), Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Райя ("Арсенал"), Эдуар Менди ("Аль-Ахли"), Эмилиано Мартинес ("Челси"), Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд), Жоан Гарсия ("Барселона"), Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид) и Яссин Буну ("Аль-Хиляль").

В прошлом сезоне Сафонов сыграл за "ПСЖ" в 27 матчах во всех турнирах и 12 раз отстоял "на ноль". Вместе с клубом 27-летний футболист стал чемпионом Франции, выиграл Лигу Чемпионов, завоевал Суперкубок UEFA и Межконтинентальный кубок. Многие эксперты называют россиянина один из главных претендентов на награду.

Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне.