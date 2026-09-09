13 Сентября 2026
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: max.ru/channel_aatrubetskoy

Андрей Трубецкой: Участниками III Форума северных муниципалитетов в Сургутском районе станут российские и зарубежные эксперты

"В октябре в Сургутском районе состоится масштабный форум «Северный импульс». Участие в мероприятии, рассчитанном на 2 дня, уже подтвердили представители Югры, УрФО, эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь, других субъектов РФ и зарубежных стран", - об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Программа форума включает деловые и научную площадки. В ходе дискуссий будет обсуждаться проблематика северных муниципалитетов, поиск новых решений, предполагается заключение соглашений о сотрудничестве в отдельных отраслях.

(2026)|Фото: max.ru/channel_aatrubetskoy

В этот раз на форуме "Северный импульс" организаторы предусмотрели пять ключевых треков: инфраструктура, инвестиции, инструментальный хаб, искусственный интеллект и истоки. Также будут организованы мастер-классы и полноценное обучение с выдачей документов о повышении квалификации, готовых чек-листов для дальнейшей работы.

(2026)|Фото: max.ru/channel_aatrubetskoy

"Сургутский район поделится своим опытом и наработанными практиками в различных сферах – от комплексного развития территорий и муниципальных концессий до реализации нацпроектов с участием федеральных средств, в том числе в удаленных малочисленных поселениях", - отметил Андрей Трубецкой.

(2026)|Фото: max.ru/channel_aatrubetskoy

На площадке форума также пройдет представление итогов исследования Аналитического центра «Эксперт» «Новый северный код» с анализом лучших практик и рейтингом северных территорий.

Как сообщил Андрей Трубецкой, научный трек мероприятия будет организован на Барсовой горе.

"Представителям научного сообщества под руководством кураторов из Государственного Эрмитажа предстоит разработать карту развития потенциала этого исторического объекта", - добавил глава Сургутского района.

(2026)|Фото:max.ru/channel_aatrubetskoy

Форум пройдет при поддержке Правительства Югры, Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО‑Югры» и Аналитического центра «Эксперт». Партнерами выступят РАНХиГС при Президенте РФ, Инвестиционное агентство Тюменской области, Строительно-индустриальный кластер Тюменской области, ТПП Тюменской области, АНО «Институт стратегического развития “Север"» и РТС-Тендер.

Напомним, первый подобный форум, посвященный теме инвестиций и диалогу бизнес-власть, Сургутский район провел в 2018 году в Федоровском. Второй форум прошел уже в международном статусе в 2019 году.

Теги: андрей трубецкой, форум северных муниципалитетов, сургутский район, северный импульс


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