Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при ночной атаке БПЛА на Новороссийск

В Новороссийске четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, минувшей ночью военные отразили массированную атаку беспилотников на регион, основной удар пришелся по Новороссийску.

Кондратьев уточнил, что пострадали 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывают медицинскую помощь.

Повреждения зафиксированы в трех частных и пяти многоквартирных домах, также пострадало здание православного храма и детского сада.

Помимо этого, в Анапе обломками беспилотника повреждены три частных дома и детский сад. Пострадавших нет.

Также последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах. Ранее оперштаб региона сообщил, что в Темрюке фрагменты беспилотника повредили балкон и остекление в двух квартирах многоквартирного дома, в Крымске - кровлю частного дома. В обоих случаях пострадавших нет.