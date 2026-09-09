Кремль: Путин обозначил Трампу шаги США для скорейшего завершения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обозначил шаги, которые могли бы сделать США для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий", - приводит его слова пресс-служба Кремля.

Ушаков отметил, что телефонный разговор был конструктивным и весьма откровенным. "Сами понимаете, что он носил конфиденциальный характер, поэтому поделиться с вами многими важными деталями и нюансами я вряд ли смогу", - заявил помощник президента.

8 сентября Путин и Трамп провели телефонные переговоры, посвященные урегулированию конфликта на Украине. По словам Ушакова, оба президента положительно оценили итоги недавних поездок в Москву и Киев представителей американского президента — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.