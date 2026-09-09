11 Сентября 2026
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Фото: пресс-служба &quot;Спецавтобазы&quot;

"Спецавтобаза" запустила онлайн-запись на очные консультации в Екатеринбурге

Клиенты "Спецавтобазы" могут самостоятельно записаться на очную консультацию в офис компании в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального оператора, благодаря новой функции на официальном сайте компании, уральцы могут выбрать удобные для посещения дату и время.

Очные консультации в офисе "Спецавтобаза" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

"Если клиент хочет решить свой вопрос именно на личной встрече, например, внести изменения в действующий договор или проконсультироваться по перерасчету, то теперь может сам выбрать удобное для себя время и подъехать к нему в наш центральный офис. Это удобно для посетителей и уменьшает количество клиентов в живой очереди", — отметила заместитель гендиректора по общим вопросам АО "Спецавтобаза" Ксения Кудряшова.

Записаться на консультацию легко: нужно перейти на сайт, нажать на кнопку "Записаться на прием", выбрать тему обращения с желаемой датой и временем визита и указать свой контактный телефон. При этом возможность попасть на прием к специалистам в порядке живой очереди сохраняется.

Онлайн-запись на очные консультации в офисе "Спецавтобаза" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

Офис "Спецавтобазы" в Екатеринбурге находится на ул. Посадская, 3 и доступен для клиентов ежедневно в будние дни:

  • понедельник – четверг: с 8:00 до 18:00;
  • пятница: с 8:00 до 17:00.

Отметим, что клиенты также могут решить все вопросы по услуге вывоза мусора без посещения офиса. Для этого действуют несколько удобных сервисов регоператора:

  • онлайн-диспетчер в мессенджере MAX по номеру 8 912 690 07 00;
  • электронная почта sab@sab-ekb.ru;
  • чат-панель (в правом нижнем углу на главной странице сайта Спецавтобазы);
  • горячая линия 8-800-775-00-96 (звонок бесплатный).

Теги: Екатеринбург, Спецавтобаза, консультация


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