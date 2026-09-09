"Спецавтобаза" запустила онлайн-запись на очные консультации в Екатеринбурге

Клиенты "Спецавтобазы" могут самостоятельно записаться на очную консультацию в офис компании в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального оператора, благодаря новой функции на официальном сайте компании, уральцы могут выбрать удобные для посещения дату и время.

"Если клиент хочет решить свой вопрос именно на личной встрече, например, внести изменения в действующий договор или проконсультироваться по перерасчету, то теперь может сам выбрать удобное для себя время и подъехать к нему в наш центральный офис. Это удобно для посетителей и уменьшает количество клиентов в живой очереди", — отметила заместитель гендиректора по общим вопросам АО "Спецавтобаза" Ксения Кудряшова.

Записаться на консультацию легко: нужно перейти на сайт, нажать на кнопку "Записаться на прием", выбрать тему обращения с желаемой датой и временем визита и указать свой контактный телефон. При этом возможность попасть на прием к специалистам в порядке живой очереди сохраняется.

Офис "Спецавтобазы" в Екатеринбурге находится на ул. Посадская, 3 и доступен для клиентов ежедневно в будние дни:

понедельник – четверг: с 8:00 до 18:00;

пятница: с 8:00 до 17:00.

Отметим, что клиенты также могут решить все вопросы по услуге вывоза мусора без посещения офиса. Для этого действуют несколько удобных сервисов регоператора: