В Екатеринбурге установили причину крупного пожара на складе магазина бытовой техники

В Екатеринбурге установили причину крупного пожара в здании склада магазина бытовой техники, из-за которого эвакуировались сотни человек.

Напомним, днем 8 сентября поступил сигнал о пожаре на улице Черняховского в уральской столице. На площади в 200 квадратных метров горела кровля складского здания. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений на улицу самостоятельно эвакуировались более 300 человек. Сообщалось, что никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по уточненным данным, эвакуировались 372 человека. Установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Как добавили в ведомстве, возгорание было ликвидировано за 34 минуты. На месте работали 57 специалистов и 19 единиц техники.