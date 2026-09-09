Глава МИД Германии призвал Зеленского учитывать интересы Берлина

Германия требует от Украины более тесного сотрудничества с немецким ВПК. Как пишет Bild, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль высказал претензии Зеленскому из-за того, что Киев недостаточно активно привлекает немецкие компании к своим оборонным проектам.

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Вадефуль настаивает, что поскольку ФРГ лидирует по объемам финансовой и военной поддержки Украины, то немецкая промышленность должна получать от этого соответствующие дивиденды. Политик отметил, что ему сложно объяснять гражданам Германии целесообразность многомиллиардных расходов, если эти средства не возвращаются в экономику страны через оборонные контракты. Вопрос о пересмотре политики закупок уже был поднят в ходе личной встречи с Зеленским в Киеве в конце августа.

"Сейчас мы не совсем довольны тем, сколько заказов размещается в Германии", — сказал немецкий министр.

Ранее он сказал, что Германия хотела бы иметь представление о кадровых перестановках в руководстве ВСУ.

К настоящему времени Берлин выделил Киеву более 100 млрд евро, значительная часть которых - это военные поставки. И активная военная помощь Германии продолжается. Накануне министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал срочную передачу Украине ракет для Patriot из своих запасов к зиме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала Германию "главным спонсором милитаризации" и разжигания военного конфликта.