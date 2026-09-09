В России нашли опасный штамм туберкулеза

Врачи зафиксировали в России штамм туберкулеза EurA1.1, который не поддается антибиотикам. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ирландских ученых.

Чаще всего штамм встречается в Белоруссии, но нашли его и в других странах, включая Россию. Ученые проанализировали 1362 образца, 62 из них - российские. Все они оказались устойчивы к нескольким препаратам от туберкулеза.

Эксперт КФУ Альберт Ризванов пояснил: устойчивость к лекарствам не делает бактерию заразнее, но стандартное лечение может не помочь, если человек заразится именно этим штаммом.

Этим летом в Южном полушарии бушевал грипп. В Америке распространился штамм A(H3N2), а в Азии - A(H1N1), тот самый, что вызвал пандемию в 2009 году. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оба штамма, скорее всего, доберутся до России, и иммунитета от них у россиян практически нет, поскольку вирусы поменялись.