ЕС позволил Киеву потратить 3 млрд евро кредита на ракеты Patriot

Еврокомиссия пошла на уступки Киеву, разрешив использовать часть средств из кредита на 90 млрд евро на приобретение ракет для ЗРК Patriot. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Решение направлено на усиление Украины.

Правила использования европейского кредита ограничивают географию закупок: продукция должна производиться в странах ЕС, а руководящий принцип - это "покупай европейское". Однако Брюссель воспользовался правом на исключение, чтобы закрыть дефицит критически важного вооружения, о котором давно просит Зеленский. Запрос на поставку 300 ракет для Patriot был озвучен им еще в июле.

Накануне Bloomberg писал, европейские станы намерены передать Киеву ракеты-перехватчики к американским системам ПВО Patriot еще до зимы. Они закупят их в США. Количество ракет не сообщается.

Накануне украинский министр обороны Евгений Хмара на заседании "Рамштайна" сообщил, что уже заключаются контракты на поставку около тысячи ракет Patriot за счет европейского кредита. Однако эксперты считают, что такое количество ценных ракет Киеву могут и не продать даже при готовности за них заплатить, поскольку ракеты-перехватчики стали дефицитным товаром в глобальном масштабе.

Лондон также выделит 100 млн фунтов стерлингов (около 135 млн долларов) на нужды украинской ПВО, чтобы помочь режиму подготовиться к зимним испытаниям. Но там будет и другое оружие.