В Новороссийске после падения обломков БПЛА начался пожар на территории предприятия

В Новороссийске обломки БПЛА упали рядом с частным домом и на территории одного из предприятий, произошли возгорания. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Предварительно, никто не пострадал.

Кроме того, обломки БПЛА обнаружили еще в двух городах. В Темрюке фрагменты беспилотника повредили балкон и остекление в двух квартирах многоквартирного дома, в Крымске - кровлю частного дома. В обоих случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

Накануне вечером в районе хутора Дюрсо под Новороссийском произошло возгорание лесной подстилки после падения обломков БПЛА. По данным оперштаба, ночью возгорание в районе хутора Дюрсо в Новороссийске увеличилось до 1,8 гектаров. Огонь зашел на территорию заповедника "Утриш".