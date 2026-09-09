В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность"

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

В ведомстве просят граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112.

Напомним, 7 сентября мобильно-огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы отразили и подавили 27 БПЛА, при этом противник целился в промышленные предприятия, но, не достигнув цели, перенаправил один из дронов в жилой дом и таким образом ударил по мирным жителям.

В результате удара погиб один человек, еще четверо получили ранения. Также за медицинской помощью обратились еще два пассажира автобуса, проезжавшего рядом с местом происшествия — они осмотрены врачами и отправлены на амбулаторное лечение.