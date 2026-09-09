В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности и ввели ограничения в аэропорту

С утра 9 сентября в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер и подтвердили в региональном ГУ МЧС.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сообщили, что введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

"Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании", - отметили в Кольцово.

На прошлой неделе, 31 августа, в Свердловской области также объявляли режим беспилотной опасности и закрывали аэропорт. В тот день в результате атаки БПЛА в Екатеринбурге были повреждены три многоквартирных дома.