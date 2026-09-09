У Меркель "сердце кровью обливается" из-за успеха АдГ

Результаты местных выборов в Саксонии-Анхальт вызвали серьезную обеспокоенность в высших эшелонах немецких властей. А бывший канцлер Ангела Меркель, выступая в Кельне, охарактеризовала успех "Альтернативы для Германии" (АдГ) как "шокирующий".

Как сообщалось, АдГ одержала уверенную победу, заручившись поддержкой 44% избирателей. Показатель стал рекордным для партии за всю ее историю, удвоив результат 2021 года (21%). При этом АдГ так и не получила абсолютного большинства в парламенте земли (39 из 83 мест). 20 сентября также пройдут выборы в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании. Там АдГ тоже имеет хорошие шансы на успех.

По словам Меркель, для нее это событие стало крайне болезненным, а сам политический сдвиг она назвала историческим моментом для всей страны. Стратегия же ХДС по политической изоляции АдГ оказалась проигрышной.

"У меня, как у члена ХДС, сердце кровью обливается", — сказала Меркель (провал ХДС ранее признал также канцлер Фридрих Мерц).

Генсек ХДС Франциска Хопперманн заявила, что сотрудничества с АдГ не будет, так как, по ее мнению, это "экстремисты", порочащие институты власти и страну.

Сопредседатель АдГ Тино Крупалла считает, что успех партии во многом вызван усталостью немцев от поддержки властями военного конфликта на Украине. Другие депутаты партии отмечают, что немцы также сыты по горло деиндустриализацией страны и политикой в поддержку миграции.