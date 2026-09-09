Иран нанес удар по эсминцам США

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об успешном поражении двух американских эсминцев — John Paul Jones и Delbert D. Black. Атака стала ответом на нападения США на иранские нефтяные суда. Эсминцам причинен значительный ущерб.

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Новый виток военного конфликта произошел 8 сентября, когда американская сторона нанесла удар по танкеру Ирана у острова Харк. Днем позже иранские ракеты атаковали авиабазы США в Иордании, что вынудило иорданские власти поднимать авиацию для защиты своего воздушного пространства.

На фоне эскалации секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил о готовности Ирана полностью перекрыть Ормузский пролив. По его словам, Тегеран пересмотрел свою военную доктрину и готов создать зону отчуждения в ответ на "экономическую войну", развязанную США. Он отметил, что оперативная стратегия Ирана в отношении кораблей и баз США была фундаментально пересмотрена.

Перед этим Центральное командование США сообщило, что США уничтожили пять иранских танкеров, перевозивших нефть, в ответ на попытки Ирана атаковать военный корабль американских ВМС, который будто бы успешно отклонился от ракет.

В начале сентября президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану стереть его с карты мира, если Тегеран пойдет на ответные удары. Применение ядерного оружия он исключил.