Алексей Текслер позитивно оценил динамику развития Челябинска

В рамках рабочей поездки, приуроченной к юбилею областного центра, губернатор Алексей Текслер осмотрел несколько значимых соцобъектов Челябинска и посетил стройплощадки образовательных и спортивных сооружений.

Объезд начался с нового центра медицинской реабилитации для детей в микрорайоне Чурилово, который вошел в структуру Детской городской клинической больницы № 1 Челябинска. До создания центра жителям приходилось ездить на реабилитацию через весь город. Теперь процедуры можно пройти в своем микрорайоне, в здании, расположенном на улице Конструктора Духова.

Напомним, центр создан по поручению губернатора для повышения доступности детской медпомощи. Он может обслуживать детей от одного месяца до 18 лет, в год более 9 тысяч юных пациентов.



Центр оснащен 57 единицами многофункционального оборудования для физиотерапии, реабилитации, массажа, имеется зал механотерапии и лечебной физкультуры. Специалисты оказывают помощь детям с заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотрены программы укрепления здоровья, формирования навыков здорового образа жизни.

«Для нас важно, чтобы качественная медицинская помощь была доступна детям независимо от того, в каком районе города они живут. Новый центр в Чурилово решает эту. Важно, что помощь стала ближе к дому и доступнее для жителей», – отметил Алексей Текслер.

В преддверии юбилея Челябинска губернатор осмотрел важный участок благоустройства города - пешеходную часть улицы Свободы – от проспекта Ленина до пересечения с улицей Цвиллинга в районе Привокзальной площади. Проект модернизации этого пространства победил в рейтинговом голосовании жителей Челябинска. Работы шли поэтапно – с 2021 по 2026 год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Проделана большая системная работа по приведению центра города в удобное и комфортное для пешеходов состояние. Это важный проект для любого района Челябинска, особенно для центральных улиц, вблизи вокзала, куда прибывает большое количество гостей и для тех, кто живет рядом. Обязательно продолжим эту работу совместно с жителями. Все комфортно, удобно, большое спасибо за эту часть благоустройства», сказал Алексей Текслер в ходе осмотра.

В общественной локации уложена новая тротуарная плитка, созданы велодорожки, высажены деревья и кустарники, обустроены газоны. На пешеходном участке размещены скамьи, урны, велопарковки, элементы навигации и ограничительные столбики, смонтировано наружное освещение.

Во время осмотра глава региона пообщался со студентами Челябинского института путей сообщения, расположенного на улице Свободы, и с жителями близлежащих домов, которые позитивно оценили объект благоустройства.

Отметим, что в этом году по различным программам в Челябинске реализуется более 80 объектов благоустройства. Еще более 70 объектов – внутриквартальные проезды. Продолжается обновление дорожной инфраструктуры – в этом году будет обновлено более 35 км дорог, в следующем планируется начать реализацию новых крупных проектов, в том числе строительство продолжения улицы Братьев Кашириных до Лыжного батальона.

Далее губернатор побывал в парке Плодушка в Ленинском районе - излюбленном месте для прогулок челябинцев. В ходе осмотра Алексей Текслер дал поручение продолжить ремонт Дворца культуры «Энергетик» и особое внимание уделить фасаду здания. А, посетив новую спортивную зону на территории парка Плодушка, глава региона высоко оценил ее обустройство.

Побывал Алексей Текслер и на еще одном спортобъекте Челябинска - Муниципальной лыжной базе, построенной в 1963 году. Это один из ключевых объектов города, который обеспечивает условия для занятий спортом жителей всех возрастов, используется как основная тренировочная площадка для воспитанников муниципальных спортивных школ.

Инфраструктура позволяет использовать ее круглогодично. Имеются раздевалки, пункты проката спортивного инвентаря, помещения для отдыха, для занятий настольным теннисом, кафе, открытая площадка для мини-футбола, лыжные трассы зимой, беговые трассы летом и автопарковка.

«Теперь это коворкинг, - рассказал администратор Ирина Федулова. - Собираются молодые сообщества, пожилые занимаются скандинавской ходьбой, велоспортом, роликами. Работает клуб здорового образа жизни. Все занято до десяти вечера. Интересно, что очень многие берут инвентарь по талонам от профсоюзов предприятий. Компании стали поддерживать спортивный досуг у сотрудников».

В 2025–2026 годах базу комплексно ремонтировали. Обновлена прилегающая территория, кровля, фасад, помещения, мини-футбольное поле, ограждение и электросети. В 2026 году ремонтные и электромонтажные работы продолжают, а на базу поступило новое спортивное оборудование.

Ежедневная посещаемость достигает 2 000 человек, годовой поток – около 600 000 человек. При этом только в 2026 году на лыжной базе организовано и проведено около 150 спортивных мероприятий различного уровня, включая Кубок России по спортивному ориентированию, Областной фестиваль ВФСК «ГТО», соревнования ГУ МЧС России, сотрудников ФНС и сферы здравоохранения, а также Спартакиады производственных коллективов, вузов, ссузов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья, также проходят мероприятия по приему нормативов ВФСК «ГТО».

В ходе визита Алексей Текслер пообщался с тренером и спортсменами, занимающимися футболом для слепых. В Челябинске на базе МБУ ДО «Спортивная школа паралимпийского резерва по адаптивным видам спорта «ПРЕОДОЛЕНИЕ» открыта группа начальной подготовки по спорту слепых, дисциплина – футбол, в рамках реализации поручения Президента России по развитию адаптивного спорта. Тренировки проходят, в том числе, на открытой спортивной площадке МБУ «Спортивный город». В группе занимаются 9 человек, набор продолжается. Спортсменам вручили комплекты экипировок.

Затем губернатор проинспектировал ход строительства новой школы в 57 микрорайоне Челябинска, которая возводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Здание рассчитано на 1100 учеников.

«Школа находится в высокой степени готовности. Для Челябинска это важный проект, так как эта часть города активно застраивается. Новая школа снимет нагрузку с соседних образовательных центров и даст детям возможность учиться в комфортных и современных условиях», — отметил Алексей Текслер.

В школе будет три функциональных блока. В блоке начальной школы предусмотрены не только учебные кабинеты и игровые зоны, но и спальные места. Для учеников средних и старших классов оборудуют универсальные и специализированные кабинеты, в том числе мастерские. В здании будет столовая на 550 посадочных мест, 3 спортивных зала (в том числе тренажёрный), актовый зал, библиотека с читальным залом, медиатекой и издательским центром. Планом предусмотрено создание доступной среды - установят три лифта для маломобильных граждан.

На прилегающей территории сформируют площадку для общешкольных мероприятий, физкультурно‑спортивную зону с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для волейбола и баскетбола, сектором для прыжков в длину и зонами общей физической подготовки. Также обустроят игровую площадку и зону для отдыха.

В завершении рабочего визита губернатор побывал на строительной площадке Центра художественной гимнастики, который станет новой профильной базой для подготовки спортсменов, проведения тренировок и соревнований.

Напомним, в марте текущего года глава региона Алексей Текслер вместе с олимпийскими чемпионами Никитой Нагорным, Юрием Борзаковским и главой Челябинска Алексеем Лошкиным заложили первый камень в основание будущего центра.

Будущий центр представляет собой двухэтажное модульное здание площадью 2 750 кв. метров. Его оснастят всем необходимым для занятий художественной гимнастикой и организации учебно-тренировочного процесса. Проектом предусмотрены: зал соревнований; два зала разминки; два зала хореографии; раздевалки для спортсменов; административные и вспомогательные помещения.

«Это очень важный объект, потому что объектов спортивного профиля в этой части спального микрорайона Челябинска не строилось, наверное, порядка 40 лет, мы понимаем эту проблему. Собственно говоря, наиболее востребованным направлением в детском спорте у девушек является гимнастика. У мальчиков – футбол, наверное поэтому следующий объект мы будем строить связанный с футболом», – рассказал глава города Алексей Лошкин.

Челябинская область является одним из сильнейших центров спортивной гимнастики в России. В регионе этим видом спорта регулярно занимаются более 3,5 тысячи человек, работают 4 специализированные спортивные школы, 2 из которых – в Челябинске. Губернатор подчеркнул, что появление нового центра позволит разгрузить уже действующие школы города.

«Наши жители все больше и больше вовлекаются в спорт, причем всех возрастов. И здесь ключевой объект – это, конечно, инфраструктура. Без современной инфраструктуры добиться этого очень сложно. Поэтому я рад, что мы модернизируем уже существующие и востребованные объекты, а также строим новые спортивные комплексы, где, я уверен, с удовольствием будут заниматься дети», – резюмировал губернатор.

На данный момент по созданию центра выполнен значительный объем строительно-монтажных работ. В ноябре 2026 года объект будет завершен.

Подводя итоги рабочей поездки по Челябинску, Алексей Текслер отметил, что в городе последовательно развивается социальная инфраструктура. Особое внимание уделяется здравоохранению, в том числе развитию медицинской помощи детям. Продолжается развитие образовательной и спортивной инфраструктуры.

«Челябинску уже на днях исполнится 290 лет. Цифра большая, но мы относимся к своему городу как к городу активному, молодому, развивающемуся, который быстро меняется в лучшую сторону. Мне эта динамика нравится. За последние годы много сделано фактически во всех сферах. И все нужно продолжать», – отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что уже сейчас необходимо смотреть вперед и формировать планы к следующему крупному юбилею – 300-летию областного центра.