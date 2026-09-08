Путин и Трамп провели телефонные переговоры, посвящённые урегулированию конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, посвящённые урегулированию конфликта на Украине, сообщают РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Беседа продолжалась ровно час, стороны назвали её конструктивной и достаточно откровенной.

По словам Ушакова, оба президента положительно оценили итоги недавних поездок в Москву и Киев представителей американского президента — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В ходе разговора российский лидер подробно и объективно изложил ситуацию в зоне специальной военной операции, а также подтвердил, что у Москвы нет агрессивных намерений в отношении европейских стран.

Лидеры условились продолжать совместную работу, в том числе по гуманитарным вопросам, и договорились оставаться на связи. Со своей стороны Дональд Трамп говорил о необходимости завершения конфликта с учётом перспектив восстановления отношений между странами. Владимир Путин, в свою очередь, поддержал настрой американского коллеги на конструктивное партнёрство.

Ранее, в субботу, Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле — их встреча продлилась три часа десять минут. Это был уже восьмой визит представителей Вашингтона в Россию. Как пояснил Ушаков, президент РФ дал им чёткие и исчерпывающие оценки происходящего на земле, а те пообещали учитывать их в диалоге с Киевом. На следующий день американские эмиссары прибыли в украинскую столицу.

Перед их визитом в Киев Владимир Путин, как сообщали в Кремле, отдал приказ о прекращении ударов по городу на трое суток, чтобы создать условия для подготовки и проведения этих контактов. Переговоры в Киеве прошли в два раунда, причём на втором этапе к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.