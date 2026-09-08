10 Сентября 2026
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин поручил проработать систему вопрос взаимодействия систем 112 и «ЭРА ГЛОНАСС» в Астраханской области

Компания «ГЛОНАСС» планирует внедрить в Астраханской области проект «Аварийный комиссар». Речь идет о дистанционной фиксации данных по мелким авариям. Кроме бесплатного для водителей оформления европротокола, это позволит снизить нагрузку на патрули ГИБДД и исключить риск заторов на дорогах из-за ДТП.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил министерству региональной безопасности совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры проработать вопрос взаимодействия систем 112 и «ЭРА ГЛОНАСС».

(2026)|Фото: astrobl.ru

Об этом стало известно на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, где подвели итоги работы за семь месяцев. За этот период общее число ДТП в регионе снизилось почти на 17%, также уменьшилось количество жертв и раненых – на 31,7% и 16%. Это стало результатом масштабной межведомственной работы по профилактике ДТП и приведению дорог к нормативу, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На некоторых объектах работы продолжаются. Так, в областном центре завершается ремонт восьми участков улиц общей протяженностью почти десять километров, в их числе – улицы Боевая, Адмиралтейская, Коммунистическая, Володарского. Глава региона поручил профильным структурам сделать акцент на качестве дорожных работ, особенно на тех участках, где чаще всего фиксируются аварии, а также продолжить профилактические мероприятия с участниками движения, прежде всего – со школьниками. Руководителям муниципалитетов поручено синхронизировать ремонт дорог, пересекающих железнодорожные пути, с ремонтом переездов.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Ещё одна важная тема – строительство жилых домов и других объектов рядом с региональными трассами. По федеральному законодательству, возводить объект в придорожной полосе вне населенного пункта можно только при наличии письменного согласия владельца дороги. Игорь Бабушкин дал указание зампреду правительства Астраханской области Ильдару Сайфуллину разработать и довести до сведения глав муниципальных образований механизм получения согласия от собственников автодорог на примыкание объектов к региональным трассам.

Теги: игорь бабушкин, система глонасс, 112, дтп, мелкие аварии


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