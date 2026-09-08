Приговор Монеточке* вступил в силу: певица получила год колонии

Басманный районный суд Москвы 8 сентября 2026 года оставил без изменения приговор певице Елизавете Гырдымовой*, известной как Монеточка*, вынесенный мировым судьей участка № 359 7 июля 2026 года, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

В июле мировой суд заочно приговорил певицу к одному году колонии за уклонение от обязанностей иноагента. Монеточка* публиковала в соцсети материалы без обязательной маркировки. За год Гырдымову* дважды привлекали к административной ответственности, но она продолжала размещать посты. Суд также запретил ей на три года администрировать сайты и интернет-ресурсы.

Защита обжаловала приговор, но апелляция не помогла.

* - включена в реестр иностранных агентов на территории РФ