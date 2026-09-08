Из музея Ренуара под Ниццей похитили четыре картины

Неизвестные украли четыре картины из музея Огюста Ренуара в коммуне Кань-сюр-Мер под Ниццей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал TF1.

Злоумышленники проникли в музей ранним утром во вторник. Сигнализация сработала примерно в 06:00 по местному времени (07:00 мск), и полиция получила сигнал. На записях с камер видеонаблюдения следователи увидели, как двое грабителей вырезали картины из рам. Предположительно, похищены четыре произведения, их названия пока не уточняются.

Ранее в Вене 27 августа двое грабителей ворвались в Музей декоративно-прикладного искусства (MAK), разбили витрину и похитили колье от Van Cleef & Arpels с 673 бриллиантами общим весом более 200 карат.