На Урале присудили компенсацию ребенку, упавшему с кровати в оздоровительном лагере

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию в пользу ребенка, получившего травму в лагере.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 11 августа 2025 года в санаторно-оздоровительном лагере "Талый ключ": во время игры ребенок упал со второго яруса кровати. При падении он приземлился на правую руку и получил перелом плечевой кости.

По итогам проверки прокуратура подала иск в интересах пострадавшего. Артемовский городской суд взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Ранее на Среднем Урале суд взыскал с природного парка "Оленьи ручьи" компенсацию за смерть ребенка от укуса клеща.