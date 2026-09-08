В Пермском крае на АЗС "Нефтехимпром" сообщили об отказе заливать топливо в канистры

В Пермском крае на АЗС "Нефтехимпром" сообщили об отказе заливать топливо в канистры, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уважаемые клиенты, в целях безопасности и во избежание злоупотреблений отпуск топлива в канистры на АЗС временно запрещен. Рассчитываем на ваше понимание", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил отсутствие 92-го и 95-го бензина в ряде территорий.

Сложности с поставками топлива связаны с ростом воздушных атак на предприятия ТЭК, необходимостью перестраивать логистические цепочки. Это приводит к ограничениям со стороны поставщиков.

Пока ситуация не нормализуется, приоритет в отпуске топлива будет отдаваться сфере здравоохранения, экстренным и коммунальным службам, критически важным предприятиям, общественному транспорту, производителям сельхозпродукции.