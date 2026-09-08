Ваня Дмитриенко и рэпер ST едут в Екатеринбург на Международный фестиваль молодежи

Ваня Дмитриенко и рэпер ST приедут в Екатеринбург для выступления на Международном фестивале молодежи. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Посетить выступления артистов и другие мероприятия можно зарегистрировавшись в рамках программы "Горожане". ST выступит 14 сентября на площади молодого искусства "Таврида.АРТ", а Дмитриенко - 15-го в 10.15. После него - в 14.30 на площадке начнется музыкальное шоу "Молодые ветра".

Аккредитованные участники также смогут посетить гастрофестиваль "Вкус народов мира", где знаменитые шеф-повара приготовят пятиметровую кулебяку и 20-килограммовый курник. Пройдут на фестивале и кулинарные мастер-классы.

Напомним, что вход в музеи Екатеринбурга в дни проведения Международного фестиваля молодежи будет бесплатным. Жители и гости уральской столицы смогут познакомиться с историей и культурным наследием Среднего Урала с 11 по 17 сентября. Для этого необходимо показать на входе бейдж фестиваля.