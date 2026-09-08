Пенсия должна составлять 40% от зарплаты: в Госдуме предложили реформировать взносы

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что пенсия в России обязана достигать минимум 40% от прежнего заработка гражданина. Парламентарий указал на тревожный тренд: в 2018 году показатель составлял 32%, а сегодня упал ниже 24%. Государственные гарантии снижаются, хотя должно быть наоборот, подчеркнул Миронов.

Чтобы поднять выплаты, депутат предлагает пересмотреть шкалу страховых взносов. Ставку нужно сделать либо единой для всех, либо прогрессивной - чем выше доход, тем больше отчислений. Тогда у государства появятся деньги на достойные пенсии, пояснил политик, пишут "Известия".

Миронов уверен: новый механизм формирования взносов позволит собрать достаточно средств, чтобы закрыть обязательства перед пенсионерами.

Пенсии начнут расти уже осенью - с 1 сентября пересчитают выплаты тем, кто уволился в августе. Ранее ЛДПР предложила установить минимальную пенсию не ниже двух МРОТ, начислять по 2 тысячи рублей за год стажа вместо баллов и ежегодно индексировать пенсии на 20%.

Средняя пенсия неработающих россиян в июле 2026 года почти достигла 26 тысяч рублей - выплаты за год выросли примерно на 1 800 рублей, до 25 834 рублей (в июле 2025‑го было около 23 999), по данным Социального фонда России.