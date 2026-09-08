08 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба РЖД

"Уральские локомотивы" поставят РЖД 12 поездов "Финист" уже в этом году

РЖД впервые заключили трехлетнее соглашение с "Синара - Транспортные Машины" на поставку электропоездов "Финист". Только в этом году "Уральские локомотивы" (входят в СТМ) передадут на маршруты 12 поездов или 63 вагона, сообщает пресс-служба СвЖД.

Семь из уже переданных "Финистов" будут эксплуатировать в Краснодарском крае, Свердловской и Самарской областях и Республике Башкортостан. Среди них четыре пятивагонных состава ЭС104, один восьмивагонный ЭС104 и два пятивагонных ЭС105.

Поезд "Финист" от "Уральских локомотивов"(2026)|Фото: пресс-служба РЖД

В рамках контракта для РЖД производятся электропоезда серий ЭС104 - для линий с постоянным током (пять вагонов) и ЭС105 - для маршрутов со сменой тока (восемь вагонов).

Отметим, что ранее РЖД и СТМ уже сотрудничали, но срок соглашения не превышал одного года. Сколько электропоездов планируется поставить за три года пока не сообщается.

Напомним, "Финист" – полностью российский электропоезд, способный разгоняться до 160 км/ч. В вагонах предусмотрены багажные стеллажи с креплениями для велосипедов, лыж и сноубордов, система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники для маломобильных граждан и места для крепления инвалидных колясок. Сиденья оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Поезд "Финист" от "Уральских локомотивов"(2026)|Фото: пресс-служба РЖД

Теги: СТМ, Уральские локомотивы, РЖД, Финист, поезд


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