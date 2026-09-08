Детская программа фестиваля молодежи в Екатеринбурге объединит тысячу участников

Торжественное открытие детской программы Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге состоится 12 сентября в рамках шоу "Голоса большого мира". Участниками станут подростки в возрасте от 14 до 17 лет из 99 стран. Им предстоит разрабатывать международные инициативы и знакомиться с культурой и традициями народов России. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Как отметил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов, на участие в программе поступило свыше 15 тысяч заявок, порядка пяти тысяч – от иностранцев. Инициативы, которые представят юные дипломаты, будут развиваться в рамках Международной ассоциации детских организаций.

Для участников подготовлена насыщенная программа по нескольким направлениям: наука и образование, спорт, креативные индустрии, медиа, IT, предпринимательство и государственное управление. Подростки попробуют себя в роли авторов, исследователей, волонтеров, предпринимателей, спортсменов и разработчиков цифровых решений.

На площадке фестиваля также начнет работу Детская редакция – юные журналисты будут освещать ключевые события фестиваля.

Для юных гостей будет работать научный городок "Город будущего", где ведущие российские научно-исследовательские центры и предприятия представят свои разработки в области космоса, робототехники, искусственного интеллекта, экологии и новых материалов. В программе – научные эксперименты, мастер-классы и виртуальные туры.

Интерактивное пространство "Этнографическая деревня" познакомит детей с культурой и традициями России. Ребята смогут изготовить матрешку и другие сувениры, а также принять участие в совместных творческих мероприятиях.

Для иностранных участников "Движение первых" подготовило специальный формат "День в семье первых". Российские семьи примут 15 иностранных подростков и познакомят их с домашними традициями и укладом жизни. Программа включает совместный завтрак, поездку за город, прогулки и знакомство с профессиями членов семьи.

Кроме того, в рамках детской программы будет работать "Спортивный городок". Ребята сдадут нормативы ГТО, узнают уровень своей физической подготовки, поучаствуют в фиджитал-играх, эстафетах и мастер-классах известных спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов.

Напомним, Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В эти дни в уральскую столицу съедутся участники и волонтеры из 191 страны и 89 регионов России.